الأردن يدين تصريحات وزير الشؤون الإسرائيلية عن المسجد الأقصى

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دانت الخارجية الأردنية تصريحات وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي حول المسجد الأقصى واصفة إياها بـ"غير المبررة"، حسب يان نُشر الثلاثاء.

وعبرت الخارجية الأردنية عن إدانتها لتصريحات الوزير التي وصفتها بـ"الاستفزازية" و"غير المبررة" عن المسجد الأقصى.

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول: "هذه التصريحات مدانة ومرفوضة وتعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك"، حسب البيان.

وحذرت عمان من "مغبة هذه التصريحات الإسرائيلية المؤججة للصراع والتي من شأنها أن تغذي التطرف"، وشددت على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.

وأعاد الأردن التأكيد على أن "إدارة أوقاف القدس وسؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه"، وفقا للبيان.