دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون أن من الظلم على حد تعبيره أن يحمل الشعب اللبناني بأكمله مسؤولية تصريحات أدلى بها مواطن واحد، وذلك في إشارة للتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول اليمن وأثارت أزمة دبلوماسية بعد اعتبارها مسيئة للسعودية والإمارات.

الرئيس عون: من الظلم تحميل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله مواطن واحد، والعمل جار على حلّ الأزمة، ولم أطلب من الوزير قرداحي الإستقالة، وهذا امر يتحمل هو مسؤوليته وسيتصرف على هذا الأساس، وهو فهم ما يجب القيام به لمصلحة البلد

جاء ذلك في مقابلة للرئيس اللبناني على قناة الجزيرة خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الدوحة، حيث قال وفقا لما نقلته الرئاسة اللبنانية: "من الظلم تحميل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله مواطن واحد، والعمل جار على حلّ الأزمة، ولم أطلب من الوزير قرداحي الاستقالة، وهذا امر يتحمل هو مسؤوليته وسيتصرف على هذا الأساس، وهو فهم ما يجب القيام به لمصلحة البلد".

وتابع قائلا: " انا رجل متفائل، وواجهت الازمات طوال حياتي، وعندما اتولى مسؤولية لا اهرب بل اتابعها الى النهاية، ومسؤوليتي تنتهي في 31 تشرين الاول 2022.. نحن مستعدون لبحث اي مطلب شرط الا يؤدي الى تفجير البلد او الى مواجهة عسكرية او الى حرب أهلية".

وأضاف: "أنا مع مبدأ فصل السلطات وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، وقضية القاضي بيطار ستصل إلى حل.. المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة، رغم كل المشاكل الداخلية، وعلى الرغم من عدم اجتماع الحكومة، الا ان اللجان الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق، لا تزال تقوم بعملها".