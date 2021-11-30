دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت النيابة العامة السعودية بالقبض على متهمين بالاعتداء على مجموعة من الوافدين والوافدات داخل مكتب للاستقدام بمحافظة حفر الباطن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، عن مصدر في النيابة العامة قوله إنه بناء على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن اعتداء مواطن ومقيم على مجموعة من الوافدين والوافدات داخل مكتب للاستقدام في محافظة حفر الباطن، فقد صدر أمر من النيابة العامة بالقبض على المذكورين وإحالتهما إلى النيابة العامة.



وأكد المصدر أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهما، وستطالب بإيقاع العقوبات المشددة عليهما أمام المحكمة المختصة.



وأوضح المصدر أن الأنظمة الجزائية السعودية "كفلت الحماية العدلية للأفراد، وبينت العقوبات النظامية للجرائم التي تُرتكب بحقهم، من بينها "نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص" الذي ينص على تجريم من يسيء استغلال الأشخاص من أجل العمل أو الخدمة وتغليظ العقوبة عليه إذا ما ارتكب جريمته ضد امرأة أو مجموعة أشخاص"، حسب قوله.



وشدد على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند حدوث واقعة إيذاء، سواء كان البلاغ من المجني عليه، أو من شهود الواقعة.