أنور قرقاش: مسؤولون إماراتيون يزورون إيران قريبا

نشر الأربعاء ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2021

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مستشار رئيس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش، الثلاثاء، أن وفدا يضم مسؤولين إماراتيين سيزور إيران قريبا، حسبما ذكر في إيجاز صحفي، وفق ما قالته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

وستجسد الزيارة المرتقبة الجهود الخليجية الملموسة لتحسين العلاقات في ظل المحادثات النووية المكثفة التي تجري بين إيران وأمريكا بشكل غير مباشر في العاصمة النمساوية، فيينا.

وتبقى هوية المسؤولين الذين سيجرون الزيارة غير معروفة وكذلك الحال بالنسبة لتوقيتها، لكن قرقاش قال إنه "يُفضل أن تكون بأقرب وقت ممكن"، وفقا للخارجية.

والتقى المستشار الرئاسي الإماراتي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري قاني، في الإمارات الأسبوع المنصرم حيث تم التأكيد على "تعزيز العلاقات".

وتلقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

وكانت آخر زيارة إماراتية إلى إيران عام 2019 حين التقى مسؤولون من البلدين وناقشوا شؤون الأمن البحري في زيارة كانت الأولى منذ سنوات.

واختلفت أبوظبي وطهران على قضايا إقليمية وجيوسياسية عدة، مثل حرب اليمن وقضية الجزر الثلاث وغيرها، على مدار السنوات الماضية.