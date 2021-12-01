نشر الأربعاء ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في ظل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، دانت وزارة الخارجية اللبنانية ما وصفته بـ"الهجوم الإرهابي" الذي استهدف السعودية، فجر الأربعاء، بزورق مفخخ.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة الهجوم الارهابي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية فجر اليوم من خلال زورق مفخخ وفي وقت سابق من خلال طائرة مسيرة باتجاه المملكة"، حسب قولها.

وتابعت بيروت في بيانها قائلة: " وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين وقوف لبنان الدائم حكومةً وشعباً إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضدّ كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها"، حسب تعبيرها.

١)تدين وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة الهجوم الارهابي الذي تعرضت له المملكة العربية #السعودية فجر اليوم من خلال زورق مفخخ وفي وقت سابق من خلال طائرة مسيرة باتجاه المملكة.

وكانت قد سحبت السعودية سفيرها من لبنان في أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، وطردت السفير اللبناني لديها.

ومنعت الرياض الصادرات اللبنانية من الوصول إلى أراضيها فارضة مقاطعة اقتصادية إلى جانب الدبلوماسية على لبنانية.

وكان قد أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تدمير زورق مفخخ كان يستهدف أراضي المملكة.