دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشارك وزارة شؤون الإعلام البحرينية في احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية، حيث قام طاقم نسائي بالعمل على نشرات الأخبار في تلفزيون البحرين لهذا اليوم في جميع مراحل الإنتاج والإعداد والتقديم.

وقالت وكالة الأنباء البحرين (بنا) إنه يتم بث برامج وفقرات خاصة حول المناسبة على مدار اليوم، عبر تلفزيون وإذاعة البحرين.



وأضافت الوكالة أنها تشارك في المناسبة ببث الأخبار والتقارير التي تتناول يوم المرأة البحرينية.

مذيعة بالإذاعة البحرينية ( وكالة الأنباء البحرينية) تصوير: وكالة الأنباء البحرينية



وتابعت أن الاحتفالات تقام هذا العام تحت شعار "المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطن معطاء"، وذلك تقديراً لدور المرأة البحرينية العاملة وعرفانا بدورها.



ولفتت إلى أن مشاركة وزارة شؤون الإعلام في هذا الاحتفاء تأتي تزامنا مع مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة وما تعكسه هذه المناسبة من محطات مهمة في مسيرة المرأة البحرينية، ومشاركتها في دعم عجلة التنمية الوطنية في مختلف المجالات و الأصعدة.



وكذلك قام قسم الاتصال في الوزارة الإعلام بتكريم عدد من الإعلاميات المتميزات بهذه المناسبة .



وتحتفل مملكة البحرين في الأول من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام بيوم المرأة البحرينية كمناسبة وطنية أطلقتها الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في عام 2008.