محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان الاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان الاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات
Credit: @DXBMediaOffice

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة (عيد الاتحاد الـ 50).

وأقيم الاحتفال، الذي حضره الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، في منطقة حتا في إمارة دبي.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر من كل عام باليوم الوطني، ويصادف هذا العام العيد الوطني الخمسين.

وتتوزع العديد من الفعاليات والاحتفالات على الإمارات السبع. وتستضيف دبي الجانب الأكبر من هذه الفعاليات، لا سيما في منطقة حتا.

وكانت هناك عروض مبهرة بالألعاب النارية وأخرى بطائرات الدرونز.

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.