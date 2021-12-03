دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان وزارة الإعلام بلبنان أن وزيرها، جورج قرداحي، سيعقد مؤتمرا صحفيا، بعد ظهر الجمعة.

وتداولت تقارير إعلامية محلية في لبنان أن جورج قرداحي سيعلن استقالته في المؤتمر الصحفي وذلك بأعقاب الأزمة الدبلوماسية التي أثارتها تصريحاته حول حرب اليمن والتي اعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات.

قال وزير الإعلام اللبناني، قد أكد على أنه "مُنفتح تجاه أي حل يفيد لبنان" ويرمم علاقاته مع دول الخليج، وذلك في مكالمة هاتفية مع قناة "MTV" اللبنانية، مساء الاثنين: "أنا أشعر مع الناس وأتفهم هواجسهم، وأنا لست حجر عثرة ولست متمسكًا بالوزارة عناداً لأنه الوزارة مش ملكي ومش لبيت بيي".

وأكد قرداحي أنه "منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج، فلا أريد أن تكون استقالتي مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء من تعليقات:

#جورج_قرداحي رجل محترف وصديق عتيق له ما له وعليه القليل مما عليه، لجورج مواقفه لكنه فعلا يحب العروبة والخليج عامة خاصة #السعودية و #الإمارات، لم يحالفه الصواب حين أفتى ببعض الأمور، الصواب الآن أن يستريح وأن يريح، فهو لم يقصد أبدًا تحميل #لبنان ما لا يحمل، وشكرا له إن أستقال فورا!

قرداحي يستقيل اليوم حسب @MTVLebanonNews قلنالك من الاول، فل وبلا عنتريات.. وبالمناسبة استقالتك لن تغيير في الازمة شيء… لانك طوشتنا بحكاية "إذا كان الأمر يسهل على حلحلة الأزمة بين لبنان والسعودية" … لا لن يسهل.. القصة اكبر منك بكتير

انتصر الذلّ. انتصرّ الهوان. انتصر الخنوع. انتصر التملّق. انتصر السجود. انتصر الترهيب من مستبدّي التطبيع. لكن: جولوا على مواقع وصفحات النظام السعودي. هم يمعنون في شتم وإهانة لبنان وشعبه بأبشع وأقذع العبارات. كان على قرداحي ان يصمد لأن في صموده كرامة أمّة. لكن مصالح زعيمه أقوى

#جورج_قرداحي 😂 قبل شهر 🇸🇦 https://t.co/7mwrFxO2dL