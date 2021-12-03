انقسام بردود الأفعال على احتمال استقالة قرداحي بمؤتمر صحفي الجمعة.. إليكم ما قاله مغردون

الشرق الأوسط
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بأقل من دقيقتين.. كل ما قد تود معرفته عن أزمة تصريحات جورج قرداحي والسعودية
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بأقل من دقيقتين.. كل ما قد تود معرفته عن أزمة تصريحات جورج قرداحي والسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان وزارة الإعلام بلبنان أن وزيرها، جورج قرداحي، سيعقد مؤتمرا صحفيا، بعد ظهر الجمعة.

وتداولت تقارير إعلامية محلية في لبنان أن جورج قرداحي سيعلن استقالته في المؤتمر الصحفي وذلك بأعقاب الأزمة الدبلوماسية التي أثارتها تصريحاته حول حرب اليمن والتي اعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات.

قال وزير الإعلام اللبناني، قد أكد على أنه "مُنفتح تجاه أي حل يفيد لبنان" ويرمم علاقاته مع دول الخليج، وذلك في مكالمة هاتفية مع قناة "MTV" اللبنانية، مساء الاثنين: "أنا أشعر مع الناس وأتفهم هواجسهم، وأنا لست حجر عثرة ولست متمسكًا بالوزارة عناداً لأنه الوزارة مش ملكي ومش لبيت بيي".

وأكد قرداحي أنه "منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج، فلا أريد أن تكون استقالتي مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء من تعليقات:

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