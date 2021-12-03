نشر الجمعة ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعت السفارة السعودية في ألبانيا، الخميس، رعاياها لمغادرة البلاد قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ما لم يكن لديهم تأشير سارية مذكرة بالقرار رقم 214 الصادر عن حكومة ألبانيا.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة على صفحتها الرسمية بتويتر، معددة 3 نقاط قالت فيهن: "فيما يخص القرار الصادر عن مجلس الوزراء الالباني برقم 214 وتاريخ 25/03/2021 والذي ينص على أنه يحق للمواطنين السعوديين القادمين من المملكة الدخول للجمهورية الألبانية بدون تأشيرة مسبقة وذلك في الفترة من 1 أبريل 2021 إلى 31 ديسمبر 2021.."

وأضافت أنه "وبناء على هذا القرار، فإنه يجب على المواطنين ضمان الدخول والخروج من أراضي جمهورية ألبانيا خلال الفترة المذكورة".

وتابعت أنه وبالنسبة للمواطنين الراغبين بالبقاء إلى ما بعد تاريخ 31 ديسمبر الالتزام بالتشريع الخاص بالأجانب في جمهورية ألبانيا وذلك بتقديم طلب تأشيرة قبل انتهاء الفترة المحددة.