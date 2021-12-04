نشر السبت ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علقت الناشطة السعودية، لجين الهذلول، على فرض بلادها الجرعة الثالثة المعززة للقاح المضاد لفيروس كورونا، مطالبة بمنح إجازة مرضية لمن يأخذها.

وقالت الهذلول عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "صبر جميل... ممكن هالمرة يعطوننا إجازة مرضية لمدة يومين على الأقل بشكل تلقائي لأن روحة الطبيب بنص السخنة وألم المفاصل مستحيلة"، حسب قولها.

وجاء تعليق الناشطة السعودية على خبر لوزارة الداخلية السعودية أعلنت فيه اشتراط الحصول على الجرعة الثالثة المعززة لاستمرار ظهور حالة "محصن" على تطبيق "توكلنا".

صبرٌ جميل 💔 ممكن هالمرة يعطوننا إجازة مرضية لمدة يومين على الأقل بشكل تلقائي لأن روحة الطبيب بنص السخنة وألم المفاصل مستحيلة. @SaudiMOH https://t.co/LGaYi1zYnq

واشترطت السعودية الحصول على هذه الجرعى لمن مضى أكثر من 8 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية لمن هم فوق الـ18 عاما.