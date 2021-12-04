نشر السبت ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، في ثالث محطات الجولة الخليجية للرئيس الفرنسي.

ووصل ماكرون إلى السعودية حيث كان باستقباله الأمير محمد بن سلمان، قادما من قطر، بعد أن التقى أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) لقطات مصورة للحظة استقبال ولي العهد للرئيس الفرنسي. وقالت إنهما استعرضا العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة وآفاق التعاون ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

سمو #ولي_العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة وآفاق التعاون ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. #واس https://t.co/FjfR8YXFVi

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الأمير محمد بن سلمان أقام مأدبة غداء عمل لماكرون، بحضور سمو ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة.

سمو #ولي_العهد يقيم مأدبة غداء عمل لفخامة الرئيس الفرنسي #ماكرون، بحضور سمو ولي عهد مملكة #البحرين https://t.co/iGbBvqpHMx

وأكد الرئيس الفرنسي من الدوحة أنه سيبحث مع ولي العهد السعودي دعم دول المنطقة للبنان اقتصاديًا للنهوض بهذا البلد، بعد استقالة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الجمعة.

وهي أول زيارة لأحد رؤساء الدول الأوروبية الكبرى إلى السعودية منذ مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول من عام 2018.

وكان قد التقى ماكرون بمحمد بن سلمان في 30 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2018 قبل انعقاد قمة العشرين آنذاك، أي بعد مقتل خاشقجي بما يقارب الأربعة أشهر.

فيديو جانب من لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون @EmmanuelMacron قبيل انعقاد قمة العشرين #محمد_بن_سلمان_في_قمة_G20 #CrownPrinceInG20 #G20Argentina https://t.co/0fj9vq5Zwb

ونشر مدير مكتب ولي العهد السعودي، بدر العساكر، صورة تجمع محمد بن سلمان بماكرون عند استقباله له السبت.

يذكر أن الرئيس الفرنسي كان قد التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، قبل أن يتوجه إلى قطر.