التحالف السعودي في اليمن يدمر صاروخا أُطلق على الرياض.. ويرد فورا

نشر الاثنين ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن باتجاه الرياض وأكد بدء عملية واسعة ضد الحوثيين الإثنين.

وقال التحالف إنه اعترض صاروخا باليستيا أُطلق باتجاه الرياض وقامت الدفاعات السعودية بتدميره.

وبعد ذلك بدقائق، بدأ التحالف السعودي في اليمن عملية وصفها بـ"الواسعة" ضد الحوثيين في اليمن في إطار "الاستجابة للتهديد"، حسبما أعلن.

وأكد التحالف أنه "سيضرب بيد من حديد" لكن ضمن إطار القانون الدولي الإنساني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وشدد التحالف على أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.