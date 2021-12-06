دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن ترحيبه بـ"توسيع العلاقات مع الإمارات"، خلال استقباله، الاثنين، في طهران، وفداً برئاسة الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي.

وقال رئيسي إن "العلاقات الجيدة مع دول الجوار مدرجة على سلم أولويات الحكومة الايرانية الجديدة، وانطلاقا من هذا المبدأ فإننا نرحب بتوسيع العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



كانت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) ذكرت أن الرئيس الإيراني استقبل الوفد، وقالت: "بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".



وأضافت الوكالة أن الشيخ طحنون بن زايد نقل خلال اللقاء إلى الرئيس الإيراني تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية و"تمنياتهما لإيران وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار" .



وتابعت أن الرئيس الإيراني حمل مستشار الأمن القومي الإماراتي تحياته إلى رئيس الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان و"تمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والرخاء".



كان مستشار الأمن القومي الإماراتي وصل، في وقت سابق الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية، وفقا لما نقلته قناة "العالم" الإيرانية التي لفتت إلى أن علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كان باستقباله.



وذكرت قناة "العالم" في تقريرها أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أكد على أن "الأمن والاستقرار المستديمين لن يتوفرا إلا عبر التعاون بين بلدان المنطقة وأن زيارة الوفد الإماراتي يعتبر صفحة جديدة في العلاقات وتمهد لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات".