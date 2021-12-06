دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتوجه إلى قطر، الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، استجابة لدعوة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان نقلته وكالة "الأناضول" التركية، إن أردوغان سيشارك في الدوحة، باجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين في نسخته السابعة.



وأضاف البيان أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية سيعقد برئاسة أردوغان وأمير قطر، بمشاركة الوزراء المعنيين من كلا البلدين، وعلى هامش الاجتماع، سيعقد الزعيمان لقاء قمة، وتعتبر هذه القمة الـ29 بين الرئيس التركي وأمير قطر خلال 70 شهرًا، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين، وربما في تاريخ العلاقات الدولية، بحسب وكالة "الأناضول".



وتابع البيان أن الاجتماع "يناقش الخطوات التي يمكن إجراؤها لتعميق علاقات التعاون بين البلدين، ويبحث العلاقات الثنائية بكافة أبعادها".



وذكر أن الجانبين التركي والقطري "سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والثنائية، وأن جدول أعمال الجانبين يتضمن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية".



وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أردوغان سيصل، الاثنين، قطر في زيارة رسمية يترأس خلالها وفد بلاده في اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا.



وأضافت: "سيبحث أمير البلاد والرئيس التركي، الثلاثاء، علاقات التعاون الاستراتيجي المشترك وأوجه تعزيزه في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، كما سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة ".