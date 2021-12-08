نشر الأربعاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي السعودية، الأربعاء، ضبط شخص ظهر بحوزته أسد على إحدى المركبات، في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة، لاتجاره بكائنات فطرية مهددة بالانقراض في مدينة الرياض. #نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا https://t.co/6SKFfVx09W

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي قوله إن "تم ضبط المواطن المخالف لنظام البيئة، لاتجاره بكائنات فطرية مهددة بالانقراض، أسد وضبع وذئبان، من خلال موقع أعد لذلك".

وأضاف المتحدث أنه "تم تطبيق الإجراءات بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص".

وأوضح أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدّد على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تُجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.