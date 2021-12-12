رئيس وزراء إسرائيل يصل إلى الإمارات الأحد بدعوة من محمد بن زايد

نشر الأحد ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) – أعلن الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، سيزور الإمارات الأحد بدعوة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أن يلتقيا الإثنين.

وقال جدلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "رئيس الوزراء بينيت سيغادر البلاد اليوم للقيام بزيارة رسمية أولى إلى الإمارات بدعوة من ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد"، حسب قوله.

وأضاف الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي بالتغريدة نفسها قائلا: "سيبحث الزعيمان اللذان سيلتقيان غدا تعميق العلاقات الثنائية, خاصة في المجال الاقتصادي وفي القضايا الاقليمية مما يساهم في تعزيز الازدهار والرفاهية والاستقرار"، حسب تعبيره.

رئيس الوزراء بينيت سيغادر البلاد اليوم للقيام بزيارة رسمية أولى إلى الإمارات بدعوة من ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد. سيبحث الزعيمان اللذان سيلتقيان غدا تعميق العلاقات الثنائية, خاصة في المجال الاقتصادي وفي القضايا الاقليمية مما يساهم في تعزيز الازدهار والرفاهية والاستقرار

وستكون هذه أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي إلى الإمارات عبر التاريخ، وتُجرى بعد عام وثلاثة أشهر تقريبا على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولتين.

يذكر أن هذه الزيارة ستكون الرسمية المعلنة الثانية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى دول مجلس التعاون الخليجي بعد قدوم بنيامين نتياهو إلى عُمان عام 2018.