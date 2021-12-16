قضاء مصر يبت بقضية "سب وقذف" الإعلامي عمرو أديب للفنان محمد رمضان

نشر الخميس ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2021

أبرز أزمات "البرنس" محمد رمضان في 2020.. من الطيران إلى السقوط

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر القضاء المصري، الثلاثاء، حكمه بقضية "سب وقذف" الإعلامي المصري، عمرو أديب للفنان المصري، محمد رمضان، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت بوابة الأهرام بتقرير أن "محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت ببراءة الإعلامي عمرو أديب، من اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان"، لافتة إلى أن "محكمة جنح الشيخ زايد غرمت أديب 10 آلاف جنيه، في القضية، إلا أن محكمة جنح مستأنف ألغت الحكم".

ولفت التقرير إلى أنه "جاء في الدعوى أن الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته وخالف ميثاق العمل بها، وأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا، وشهرة زائفة، عبر توجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير بالفنان محمد رمضان".

وأضاف تقرير بوابة الأهرام أن "الدعوى أضافت أيضا بأن أديب هدد رمضان من خلال منصته الإعلامية، بقصد النيل من سمعته وشرفه".