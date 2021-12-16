نشر الخميس ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبرت السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك، الخميس، عن قلقهم بشأن "الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه الشعب اليمني".

وقال سفراء تلك الدول المعتمدون لدى اليمن إنهم "التقوا في 14 ديسمبر / كانون الأول، حيث عبّروا عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه الشعب اليمني"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وشددوا "على العلاقة الوطيدة لهذا الوضع بالتصعيد العسكري المستمر، ورفض الحوثيين لوقف إطلاق النار وبالوضع الاقتصادي للبلاد، كما أكدوا أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تُعد أساسية في تقليص الاحتياجات الإنسانية".

ورحب سفراء الدول الأربع بتعيين محافظا للبنك المركزي اليمني، ونائبا للمحافظ، وأعضاء إضافيين لمجلس الإدارة، وتكليف جهاز الرقابة والمحاسبة لمراجعة وتقييم أعمال البنك المركزي منذ بدء عمله في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالوا: "نظرا لأهمية الاقتصاد للوضع في اليمن، فقد أخذ بعين الاعتبار أن القيادة القوية للبنك المركزي والمؤسسات المالية هي في غاية الأهمية، وفي هذا المجال، لوحظ أن تعيين هذه الكوادر المؤهلة يمثل خطوة إيجابية إلى الأمام".

ورحب السفراء بـ"نجاح تعريف العملية الجديدة لمزاد بيع العملة الأجنبية"، وعبروا عن استعدادهم لمواصلة العمل عن كثب مع رئيس الوزراء اليمني وحكومته، والمحافظ الجديد للبنك المركزي وفريقه، وذلك "دعما للإجراءات الخاصة بتحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد اليمني، بما في ذلك الالتزام بمواصلة تقديم الدعم الفني، وتدارس الخيارات المتاحة لزيادة فرص اليمن في الحصول على العملات الصعبة وتسهيل التجارة" .

ودعا السفراء الحكومة إلى "استمرار عملية الإصلاحات"، مؤكدين أهمية الشفافية والمسؤولية في استخدام العائدات المحلية وإدارة التمويل الخارجي، ورحبوا بـ"المساهمات الكبرى التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد اليمني، وخاصة منحة الوقود".

كما رحب السفراء بالجهود التي بذلت مؤخرا لإعادة إحياء تنفيذ اتفاقية الرياض، وأكدوا حاجة كافة الأطراف السياسية إلى العمل معا لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، وخطة رئيس الوزراء للتعافي والإصلاح.

وعبروا عن قلقهم العميق بشأن الهجوم الحوثي المستمر على مأرب، مؤكدين "الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وخاصة في ضوء الأعداد الهائلة من اليمنيين النازحين نتيجة للاقتتال"، كما أدان السفراء "الهجمات الحوثية العابرة للحدود إلى المملكة العربية السعودية واستهداف المدنيين والبنى التحتية الاقتصادية".

وأكدت الدول الأربع "التزامها نحو حل سياسي شامل للصراع في اليمن"، وعبرت عن "دعمها الكامل لمبعوث الأمم المتحدة، هانس غرونبرغ".