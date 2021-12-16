نشر الخميس ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، عن إسقاط طائرة بدون طيار (درون) "معادية" قرب قاعدة التنف العسكرية الأمريكية في سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوربان، في بيان، إن الجيش الأمريكي أسقط طائرة مسيرة قرب قاعدة التنف، مساء يوم 14 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف: "تم تعقب طائرتين بدون طيار في المنطقة منزوعة السلاح وإسقاط طائرة منهما بعد توغلها في عمق المنطقة وتصنيفها على أنها معادية".

وتابع أن الطائرة الثانية "لم يتم الاشتباك معها ومن المرجح أنها غادرت المنطقة". وأكد عدم وقوع إصابات ولا أضرار في قاعدة التنف.

وكانت القاعدة تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب مسؤول دفاعي أمريكي الذي قال إن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، بحسب تقييم أولي.

وتحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 900 جندي في سوريا موزعين بين قاعدة التنف وحقول النفط الشرقية.

وتقع قاعدة التنف داخل منطقة منزوعة السلاح تبلغ مساحتها 20 ميلا مربعا بالقرب من الحدود السورية مع الأردن.

وشهدت المنطقة قتالا عنيفا في السنوات الأخيرة بين القوات الأمريكية وعناصر تنظيم "داعش".