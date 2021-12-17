مقتل 12 شخصًا في فيضانات شديدة بالعراق

نشر الجمعة ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس بلدية أربيل، نبز عبد الحميد، لشبكة CNN الجمعة، إن ما لا يقل عن 12 شخصًا لقوا حتفهم في فيضانات تسببت فيها الأمطار الغزيرة ليلاً في شمال وشمال شرق العراق.

وقال سركوت تحسين، المسؤول بالدفاع المدني في المحافظة، لشبكة CNN الجمعة، إن عمليات الإنقاذ جارية، وما زالوا يبحثون عن العديد من الأشخاص المفقودين.

وغرد رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، الجمعة، بأنه "حزين للغاية للخسائر في الأرواح والأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة والفيضانات الليلة الماضية".

وقال بارزاني في تغريدة له على تويتر: "وجهت جميع الوكالات الحكومية لتقديم الدعم الفوري والإغاثة للمناطق المتضررة".

على صعيد منفصل، أنقذت قوات الأمن العراقية في محافظة كركوك شمال العراق، الجمعة، عددًا من العائلات العالقة في منازلها نتيجة الأمطار الغزيرة، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي المياه الموحلة تغمر الشوارع والمنازل في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل، ومدن أخرى في المحافظة.

وشهد العراق هذا العام انخفاضًا قياسيًا في هطول الأمطار، لكن المسؤولين حذروا من هطول أمطار غزيرة متفرقة بسبب التغيرات المناخية.