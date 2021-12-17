نشر الجمعة ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء المحن التي يواجهها لبنان قبيل زيارته إليه هذا الأسبوع.

وقال غوتيريش، في رسالة مصورة: "تزيد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة من حدة معاناتكم. وتتفاقم هذه المعاناة من جراء جائحة كوفيد-19".

وأضاف: "سأحل بلبنان في هذا السياق حاملا رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب لبنان".

وأشار غوتيريش إلى أنه سيلتقي خلال زيارته إلى لبنان بشخصيات مختلفة من القادة والشخصيات اللبنانية لمناقشة أفضل السبل لدعم لبنان.

وتابع: "آمل أن تتاح لي الفرصة للحديث مع الشعب اللبناني من جميع الخلفيات والمجتمعات الأهلية وللاستماع إليه".

وأكد غوتيريش أن "إيجاد الحلول الدائمة لا يمكن أن يأتي إلا من قلب لبنان. لذا من الضروري أن يضع القادة الشعب محط اهتمامهم في المقام الأول، وأن ينفذوا الإصلاحات اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح، بما في ذلك بذل الجهود من أجل تعزيز المساءلة والشفافية واجتثاث الفساد".

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن الانتخابات المقررة في العام المقبل ستكون ذات أهمية أساسية.