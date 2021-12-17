السعودية.. آخر ما قاله مشهور "السناب" محمد الشمري قبل وفاته يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
صورة أرشيفية تعبيرية لعناصر بالأمن السعودي
صورة أرشيفية تعبيرية لعناصر بالأمن السعودي Credit: BILAL QABALAN/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام محلية في السعودية خبر وفاة مشهور سناب شات، محمد الشمري، في الوقت الذي تفاعل فيه نشطاء بصورة واسعة على آخر ما قاله الشمري قبل وفاته.

وشرت صفحة "أخبار السعودية" التي يتجاوز عدد متابعيها 15 مليونا، مقطع فيديو من حساب سناب شات للمشري وآخر ما قاله قبل وفاته، قائلة بتعليق: "وفاة أحد مشاهير السناب شات بحادث مروري، وآخر ما نشره: ’أدعوا لنا نوصل بالسلامة‘" مستشهدة بوسم "وفاة محمد الشمري".

وذكر موقع سبق السعودي المحلي في تقرير أن الشمري كان "مسافرًا إلى الرياض مع عائلته، وتعرض لحادث مروع توفي على إثره، فيما لم يتم تأكيد حالة باقي أفراد أسرته".

ونشرت صحيفة المناطق السعودية المحلية مقطع فيديو قالت إنه يظهر حالة السيارة التي تعرض لها الشمري لحادث مروري، ولا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل.

قد يهمك أيضاً

السعودية: تغريم "مشهور سناب" 53 ألف دولار بسبب إعلان قهوة.. وهذا ما قاله عن القرار

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.