نشر الجمعة ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام محلية في السعودية خبر وفاة مشهور سناب شات، محمد الشمري، في الوقت الذي تفاعل فيه نشطاء بصورة واسعة على آخر ما قاله الشمري قبل وفاته.

وفاة أحد مشاهير السناب شات بحادث مروري، وآخر مانشره: "أدعوا لنا نوصل بالسلامة" #وفاة_محمد_الشمري - https://t.co/UrD63kbZiO

وشرت صفحة "أخبار السعودية" التي يتجاوز عدد متابعيها 15 مليونا، مقطع فيديو من حساب سناب شات للمشري وآخر ما قاله قبل وفاته، قائلة بتعليق: "وفاة أحد مشاهير السناب شات بحادث مروري، وآخر ما نشره: ’أدعوا لنا نوصل بالسلامة‘" مستشهدة بوسم "وفاة محمد الشمري".

شاهد|| "فيديو" يوثق الحادث المروع لمشهور سناب شات #محمد_الشمري https://t.co/ZAh7Eps8Ds #وفاة_محمد_الشمري #وفاة_محمد_غانم_الشمري https://t.co/cEOAezOyDO

وذكر موقع سبق السعودي المحلي في تقرير أن الشمري كان "مسافرًا إلى الرياض مع عائلته، وتعرض لحادث مروع توفي على إثره، فيما لم يتم تأكيد حالة باقي أفراد أسرته".

ونشرت صحيفة المناطق السعودية المحلية مقطع فيديو قالت إنه يظهر حالة السيارة التي تعرض لها الشمري لحادث مروري، ولا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل.