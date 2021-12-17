أمريكا تنشر فيديو انقاذ بحارة من قارب مشتعل بخليج عُمان

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
قتال بالأسلحة بين عصابتي مخدرات متناحرتين وسط شاطئ.. شاهد تدافع السياح للفرار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، مقطع فيديو من عملية انقاذ بحارة من قارب مشتعل في خليج عُمان، الأربعاء.

مقطع الفيديو نشرته القيادة المركزية على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "أفراد من البحرية الأميركية أنقذوا خمسة بحارة في 15 من ديسمبر، بعد اندلاع حريق تسبب في انفجار على متن سفينتهم التي كانت تهرب مخدرات أثناء عبورها خليج عمان.."

وأضافت: "اليكم البيان الكامل الذي صدر عن الأسطول الخامس وفيه التفاصيل الكاملة".

وفي تغريدة منفصلة نشرت القيادة المركزية صورا ومقطع فيديو قالت بتعليق عليه: "فيديو يظهر اندلاع النيران في السفينة التي كانت تنقل شحنة المخدرات قبل الانفجار".

قد يهمك أيضاً

إيران تنشر فيديو لعملية إحباط محاولة البحرية الأمريكية لسرقة نفطها ببحر عُمان

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.