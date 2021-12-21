رغم دور السعودية بنقله إلى بلاده.. وفاة السفير الإيراني لدى الحوثيين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تُوفي السفير الإيراني لدى الحوثيين في اليمن، حسن إيرلو، الثلاثاء، نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، حسبما قالت وزارة الخارجية الإيرانية وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام في تغريدة عبر صفحته على تويتر إن السفير نُقل إلى إيران من صنعاء عبر طائرة عراقية باتفاق مع السعودية، من دون توضيح تاريخ نقله إلى بلاده.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، السبت في تصريحات نقلتها إرنا: "لضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة له (السفير) أجرت وزارة الخارجية اتصالات ضرورية واستشارات مع عدد من دول المنطقة".

وكان السفير الإيراني قد أصيب بكورونا في اليمن وتُوفي في إيران بعد أن وصل "في وضع غير مناسب بسبب تأخير بالتعاون المطلوب من جانب بعض الدول في المنطقة"، حسبما قالت الوكالة الإيرانية دون أن تحدد أسماء الدول المقصودة.

وكانت قد نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن الحوثيين طلبوا من السعودية أن تسمح لدبلوماسي إيراني بالسفر إلى إيران على وجه السرعة، نقلا عمن وصفتهم بـ"مسؤولين غربيين وشرق أوسطيين"، ولم يُوضح توقيت تقديم الطلب للسعودية، وحاولت CNN التواصل مع الحكومة السعودية والحوثيين للحصول على تعليق حول تقرير الصحيفة.

وقلل السفير الحوثي في إيران بمقابلة مع إرنا من أهمية دور السعودية بنقل السفير الإيراني إلى بلاده مرجعا الفضل بذلك للسلطات العراقية التي طلبت ترخيصا بالهبوط والإقلاع من مطار صنعاء، وشكر عُمان على تنسيقها العملية رغم ما وصفه بـ"عناد السعودية".