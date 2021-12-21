إسرائيل تعمل بمهارة على تغيير موقفها من الاتفاق النووي الإيراني.. شاهد كيف؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أبدت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، استعدادها لتقديم "سلسلة من الخطوات" مع إيران للعودة إلى التزاماتها النووية لكنها لا يمكن أن تُلزم الرئيس الأمريكي القادم بالاتفاق، حسبما قال المبعوث الأمريكي لشؤون إيران، روب مالي، لمذيعة CNN، بيكي أندرسون، الثلاثاء.

وقال مالي: "لا يمكن أن نلزم الرئيس المستقبلي وقلنا ذلك للإيرانيين"، حسب قوله عن الاتفاق النووي مع طهران.

وكانت قد قالت إيران إنها تطلب تأكيدات أن الرؤساء الأمريكيين القادمين لن ينسحبوا من الاتفاق النووي، بعد أن انسحب الرئيس السابق، دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على إيران.

وأضاف مالي قائلا: "كلما عدنا بشكل أسرع للاتفاق، كلما ظهرت نتائج الاتفاق أكثر وكلما كان باستطاعتنا البناء عليه، كلما كان من الأرجخ أن يلتزم الرئيس المستقبلي به"، حسب تعبيره.

وتابع المبعوث الأمريكي قائلا: "نجن جاهزون لتقديم نظام يكون فيه الطرفان على علم بمن يجب أن يقوم بماذا، ومتى ونحن جاهزون لمناقشة ذلك"، حسب قوله.

وحذر مالي من أن الوقت المتبقي للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران بدأ ينفد ما سيرفع خطر "تصعيد الأزمة".

وتابع المبعوث الأمريكي: "في نقطة معينة ليست في المستقبل البعيد جدا سيكون علينا أن نستنتج أن الاتفاق النووي الإيراني لم يعد صالحا، وأنه يجب أن نتفاوض على اتفاق جديد تماما، وسيكون علينا حينها بالتأكيد الدخول مرحلة أزمة متصاعدة"، حسبما قال.