نشر الأربعاء ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2021

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان إيران وفاة سفيرها لدى الحوثي في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

مقتل ضابط في مايسمى بالحرس الثوري الإيراني حسين إيرلو والذي يشغل منصب سفير إيران لدى الحوثي بعد إصابته بجروح جراء غارة استهدفته قبل عدة أيام طبعاً إيران تقول إنه توفي بسبب إصابته بفايرو كورونا لتخفي ذُل مقتله مبارك لليمنيين وعقبال خلاصكم من كل مجرمي إيران #اليمن #حسين_ايرلو

ورغم إعلان طهران رسميا سبب الوفاة تفاعل نشطاء مثيرين تكهنات حول سبب الوفاة الحقيقي وسط مزاعم بأنه توفي بسبب غارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية على حد تعبيرهم.

سفير #إيران لدى #الحوثي يموت بسبب #كوفيد_تورنادو .. و #إيران تعلن الوفاة بسبب #كوفيد19 ، بنظركم أي الكوفيدين أقرب للحقيقة؟! #السعودية #الإمارات #الأحواز https://t.co/DND0tYrMwd

وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، قد توعد بتقديم احتجاج رسمي ضد السعودية بسبب تأخرها باتخاذ قرار السماح بنقل السفير الإيراني لدى الحوثيين، حسن إيرلو، إلى إيران لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا ووفاته لاحقا، وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية، الثلاثاء.

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وقال عبداللهيان في تصريحات صحفية خلال تشييع إيرلو: "بخصوص ما حدث للشهيد إيرلو، تابعنا لبضعة أيام الحصول على تصريح عبر دولة ثالثة لإرسال طائرة من إيران أو دولة أخرى لنقله فوراً إلى مستشفى مجهز تجهيزاً جيداً في إيران، لكن للأسف ان الجانب السعودي اتخذ قراره متأخراً وتلكأت بعض الأجهزة التنفيذية السعودية في هذا المجال"، حسب قوله.