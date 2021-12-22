تكهنات حول سبب وفاة سفير إيران لدى الحوثي تثير تفاعلا رغم إعلان وفاته بكورونا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان إيران وفاة سفيرها لدى الحوثي في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

ورغم إعلان طهران رسميا سبب الوفاة تفاعل نشطاء مثيرين تكهنات حول سبب الوفاة الحقيقي وسط مزاعم بأنه توفي بسبب غارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية على حد تعبيرهم.

وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، قد توعد بتقديم احتجاج رسمي ضد السعودية بسبب تأخرها باتخاذ قرار السماح بنقل السفير الإيراني لدى الحوثيين، حسن إيرلو، إلى إيران لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا ووفاته لاحقا، وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية، الثلاثاء.

وقال عبداللهيان في تصريحات صحفية خلال تشييع إيرلو: "بخصوص ما حدث للشهيد إيرلو، تابعنا لبضعة أيام الحصول على تصريح عبر دولة ثالثة لإرسال طائرة من إيران أو دولة أخرى لنقله فوراً إلى مستشفى مجهز تجهيزاً جيداً في إيران، لكن للأسف ان الجانب السعودي اتخذ قراره متأخراً وتلكأت بعض الأجهزة التنفيذية السعودية في هذا المجال"، حسب قوله.

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