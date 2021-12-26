الجيش الإسرائيلي: محاولة إطلاق نار على موقع عسكري قرب نابلس

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نشر الأحد ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي تعرض موقع عسكري تابع له لإطلاق نار عبر سيارة مسرعة بالقرب من مدينة نابلس السبت.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " وردت قبل قليل تقارير عن محاولة تنفيذ عملية تخريبية باطلاق نار نحو موقع عسكري بواسطة سيارة مسرعة بالقرب من مدينة نابلس".

#عاجل وردت قبل قليل تقارير عن محاولة تنفيذ عملية تخريبية باطلاق نار نحو موقع عسكري بواسطة سيارة مسرعة بالقرب من مدينة #نابلس دون وقوع إصابات. بعد أعمال التمشيط تم العثور على عشرات الرصاصات

وأكد أدرعي عدم "وقوع إصابات. بعد أعمال التمشيط تم العثور على عشرات الرصاصات"، حسب تعبيره.

من جانبه، كشف الجيش الإسرائيلي عن العثور على رصاصات في المنطقة وأكد أن قواته لا تزال تمشط المنطقة.