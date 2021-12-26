رئيس وزراء إسرائيل يغادر اجتماع حكومته بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا

نشر الأحد ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، على مغادرة اجتماع لمجلس الوزراء والدخول في عزل ذاتي صحي بعد ثبوت إصابة ابنته (14 عامًا) بفيروس كورونا المستجد، فيما جاءت نتيجة اختبار للكشف عن إصابته سلبية.

وقال مكتب بينيت، في بيان: "غادر رئيس الوزراء الاجتماع فور تلقي المستجدات بشأن ابنته، وسيخضع لفحص كوفيد 19 (PCR) وسيبقى في عزلة بالمنزل بمعزل عن ابنته حتى يتلقى نتائج الاختبار".

وتشهد إسرائيل تزايدا في عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس حيث تكافح السلطات المتحور أوميكرون وموجة خامسة من الإصابات.

وبلغت عدد الحالات، الجمعة، 1780 حالة، وهي أعلى مستوى في أكثر من شهرين.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، إنها تحققت من 591 حالة إضافية من أوميكرون، ما يضاعف العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 1118 حالة.

وأصبحت إسرائيل، الأربعاء، أول دولة في العالم توصي بإعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا للفئات المعرضة للخطر.