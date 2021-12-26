السعودية.. الجمارك تكشف حقيقة السماح باستيراد شجرة "الكريسماس"

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نشر الأحد ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال حول السماح باستيراد شجرة "الكريسماس" في السعودية، مؤكدة أن ذلك ممنوع.

وطرح أحد المغردين سؤالا على الهيئة قال فيه: "لسلام عليكم في بعض الاشاعات تقول ان الشجرة الكريسماس مسموح بها ؟"، حسب قوله.

وردت الهيئة على المغرد بالقول: "وعليكم السلام عزيزي العميل، يمنع إستيراد شجرة "الكريسمس" وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام"، حسب تعبيرها.

@mhmdhsy36291659 وعليكم السلام عزيزي العميل، يمنع إستيراد شجرة "الكريسمس" وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام. يهمنا تقييمك: https://t.co/R8yxq27omp

وكانت صحيفة أمريكية قد تداولت صورا لاحتفال بعيد الميلاد في السعودية ووجود زينة الميلاد في المتاجر السعودية.