السعودية.. الجمارك تكشف حقيقة السماح باستيراد شجرة "الكريسماس"

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
السعودية.. الجمارك تكشف حقيقة السماح باستيراد شجرة "الكريسماس"
Credit: Dan Kitwood / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال حول السماح باستيراد شجرة "الكريسماس" في السعودية، مؤكدة أن ذلك ممنوع.

وطرح أحد المغردين سؤالا على الهيئة قال فيه: "لسلام عليكم في بعض الاشاعات تقول ان الشجرة الكريسماس مسموح بها ؟"، حسب قوله.

وردت الهيئة على المغرد بالقول: "وعليكم السلام عزيزي العميل، يمنع إستيراد شجرة "الكريسمس" وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام"، حسب تعبيرها.

وكانت صحيفة أمريكية قد تداولت صورا لاحتفال بعيد الميلاد في السعودية ووجود زينة الميلاد في المتاجر السعودية.

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.