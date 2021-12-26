نشر الأحد ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، مما وصفها بـ"محاولات مضمري السوء الرامية إلى تدمير العلاقات المتنامية" بين إيران وجيرانها، على حد تعبيره.

وقال رئيسي، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، إن إيران "سخرت طاقاتها لتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار"، مشيرا إلى تقارير احصائية تفيد بأن الصادرات غير النفطية الإيرانية سجلت نموا بواقع 40%، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف الرئيس الإيراني أن "طهران سخرت طاقاتها لتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، وقد حققت النجاح في هذا المسار".

وتابع بالقول: "في ضوء هذه الإنجازات هناك المغرضون الذين يسعون إلى تدمير العلاقات بين إيران مع جيرانها، وبما يلزم اتخاذ الحيطة والحذر ومراقبة الأمور في هذا الخصوص".