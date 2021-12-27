نشر الاثنين ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2021

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تحالف "دعم الشرعية" في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء الأحد، مقطع فيديو يعرض "أدلة" على تورط حزب الله اللبناني ودور القيادي بجماعة الحوثي، أبوعلي الحاكم.

#عاجل⁩ ⁧#التحالف⁩: يعرض لقطات فيديو تؤكد تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة. #واس_عام https://t.co/ObXtchfrhw

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقاطع الفيديو التي كشف عنها المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي، الأحد.

#عاجل⁩ ⁧#التحالف⁩ يعرض لقطات فيديو تؤكد تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة. #واس_عام https://t.co/fMXboVqYTE

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على المملكة العربية السعودية منذ بدء الصراع في اليمن عام 2015 بلغت 430 صاروخا باليستيا، وأضاف أن الحوثيين أطلقوا أيضا 851 طائرة بدون طيار (درون).

واتهم المالكي السفير الإيراني الراحل حسن إيرلو، الذي توفي الأسبوع الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا، بأنه "كان يقود العمليات العسكرية في مأرب".

وقال المالكي إن "المعركة في اليمن معركة بين السلام وبين الدمار والخراب، السلام الذي تسعى له المملكة العربية السعودية ودول التحالف للوصول إلى حل سياسي شامل وتحقيق الاستقرار في اليمن".