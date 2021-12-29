عون يوقع مرسوما لانتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني في 15 مايو

نشر الأربعاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، أن الرئيس ميشال عون وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل.

وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها على تويتر: "الرئيس عون وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في 15 مايو/ أيار للمقيمين وفي 12 مايو للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي 6 و8 مايو لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية".

كان وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي أعلن، الاثنين، على تويتر، أنه وقع المرسوم وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذكر أن هذا "يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاما بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي".