نشر الأربعاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع سؤال وجهته النائب بالبرلمان المصري عن دمياط، إيفلين متي، إلى وزير العليم طارق شوقي، خلال جلسة برلمانية.

ونقلت بوابة الأهرام في تقرير أن النائب متي "فاجأت الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسؤال موجود في منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد، قائلة: "البطريق ليه كام ضافر؟"، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة، الموجهة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف النائب وفقا لتقرير الأهرام: "تطبيق منهج الصف الرابع الابتدائي، كان يتطلب فترة تجريبية للتدريب قبل التطبيق، زأن المنهج دخل على أولياء الأمور فجأة، وكلفهم مصاريف فوق طاقتهم، والمدرسين مش مدّربين ولا فاهمين المنهج ولا الموجهين".

وفي تقرير منفصل نقلت الأهرام على لسان الوزير قوله في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس أنه "تم إنفاق 30 مليار جنيه في آخر 6 سنوات على الأبنية التعليمية ولا تكفي الأعداد القادمة.. بنينا آلاف الفصول لكنها مع الزيادة السكانية ليست كافية ونحاول حل موضوع الكثافات بتقسيم الفترات وتقديم حلول مختلفة".

وتابع: "عرضنا على النواب إننا نعزم نفسنا مرة كل شهر ونتكلم في موضوع من المواضيع وبحثه بعمق وإحنا في مركب واحدة ومش جهتين، والبرلمان معني بالتعليم والحكومة معنية بالتعليم، والعناوين البراقة على السوشيال ميديا بتعمل جدل".