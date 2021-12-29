بحديث وآية.. عضو كبار العلماء بالسعودية يثير تفاعلا بعد فتوى شروط التهنئة بأعياد غير المسلمين

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، تفاعلا بعد فتوى استدل فيها بآية قرآنية وحديث للنبي محمد "لإجازة" تهنئة غير المسلمين بأعيادهم وفق شروط.

جاء ذلك في مداخلة هاتفيه للمطلق على إذاعة القرآن الكريم، وقال فيها: "إذا كان الإنسان يقصد بها مصلحة تنفعه وتنفع الدين وتنفع هذا الشخص ومن أعظم المصالح، المصالح الدينية، فالذي يهنئهم، والإنسان مثل ما تعرف مأمور بأن يحسن أخلاقنا للناس لنكون قدوة لدعوتهم إلى دين الله.."

وتابع المطلق قائلا: "الله تعالى قال في القرآن الكريم لبني إسرائيل: (وقولوا للناس حسنى) والنبي صل الله عليه وسلم يقول: (اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس) جميع الناس بخلق حسن.."

وأضاف: "الإنسان إذا كان له أصدقاء أو له جيران ويريد أن يحسن معاملته معهم ليبلغهم دين الله عمليا فلا بأس في ذلك وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وأن يكون ذلك في سبيل مصلحة الدعوى إلى الله التي هي مصلحة للمسلم ولغير المسلم.."

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