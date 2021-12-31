نشر الجمعة ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار أمير سعودي حالة من التفاعل عبر موقع تويتر، بعد توجيهه بشراء جميع بضاعة سوق شعبي لحين تهيئته لصالح الباعة، الذين كانوا يفترشون الأض وسط أجواء البرد القارص.

وقالت قناة "الإخبارية" الرسمية، إن أمير منطقة الباحة (الواقعة في إقليم الحجاز بجنوب غرب السعودية)، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أجرى زيارة مفاجئة لسوق الخميس.

ونشرت القناة فيديو للأمير وهو يسأل الباعة: "كيف تبيعون في هذه الأجواء الماطرة؟"

فيديو | أمير الباحة في زيارة مفاجئة لسوق الخميس: كيف تبيعون في هذه الأجواء الماطرة؟.. ويوصي بشراء المنتجات المعروضة وإعادة فتح السوق بأكشاك جديدة #الإخبارية https://t.co/IJIKIGAFfR

وأشارت القناة إلى أن الأمير أوصي "بشراء المنتجات المعروضة وإعادة فتح السوق بأكشاك جديدة".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز التقى بعدد من البائعين والبائعات، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وأنه وجّه بإعادة السوق الشعبي وتجديده وعمل أكشاك جديدة لهم.

موقف نبيل وشهم من سمو أمير الباحة الأمير حسام بن سعود 👍 بلدنا بلد الإنسانية والخير وجزاه الله ألف خير 🙏 https://t.co/HnjFxOt72n