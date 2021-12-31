أمير سعودي يثير تفاعلا بعد شراء جميع بضائع سوق بسبب جلوس الباعة في البرد

الشرق الأوسط
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أمير سعودي يثير تفاعلا بعد توجيهه بشراء جميع بضاعة سوق شعبي
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار أمير سعودي حالة من التفاعل عبر موقع تويتر، بعد توجيهه بشراء جميع بضاعة سوق شعبي لحين تهيئته لصالح الباعة، الذين كانوا يفترشون الأض وسط أجواء البرد القارص.

وقالت قناة "الإخبارية" الرسمية، إن أمير منطقة الباحة (الواقعة في إقليم الحجاز بجنوب غرب السعودية)، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أجرى زيارة مفاجئة لسوق الخميس.

ونشرت القناة فيديو للأمير وهو يسأل الباعة: "كيف تبيعون في هذه الأجواء الماطرة؟"

وأشارت القناة إلى أن الأمير أوصي "بشراء المنتجات المعروضة وإعادة فتح السوق بأكشاك جديدة".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز التقى بعدد من البائعين والبائعات، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وأنه وجّه بإعادة السوق الشعبي وتجديده وعمل أكشاك جديدة لهم.

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