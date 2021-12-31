نشر الجمعة ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أخلت السلطات المصرية سبيل علا القرضاوي، ابنة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية عن مصدر مسؤول قوله إنه "تم إخلاء سبيل علا القرضاوي بموجب قرار من النيابة العامة على ذمة التحقيقات"، حسب ما أوردته الوكالة في صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكانت علا وزوجها حسام خلف، قيد الحبس على ذمة التحقيق منذ 30 يونيو/ حزيران 2017.

وكانت علا تواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، وهو ما نفته، حسب تقارير صحفية نقلت ذلك عن محاميها.