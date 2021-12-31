نشر الجمعة ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2021

البحرية الأمريكية تحدث انفجارًا يتسبب في زلزال.. شاهد ما حدث

دبي، الإمارات العربة المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الخميس، صورا من عملية اعتراض سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية لقارب "عديم الهوية" في بحر العرب.

ضبطت سفينتان تابعتان للبحرية الأميركية 385 كيلوغراما من (الهيروين) بقيمة 4 ملايين دولار تقريباً من سفينة صيد "عديمة الهوية" تعبر بحر العرب، 27 كانون الأول/ديسمبر @US5thFleet ⬇️ https://t.co/F9gPIQIYLP https://t.co/ro9QeKwbWD

جاء ذلك في تغريدة على صفحة القيادة المركزية بالجيش الأمريكي بتويتر، حيث قالت بتعليق: "ضبطت سفينتان تابعتان للبحرية الأميركية 385 كيلوغراما من (الهيروين) بقيمة 4 ملايين دولار تقريباً من سفينة صيد "عديمة الهوية" تعبر بحر العرب، 27 كانون الأول/ديسمبر".

وكانت سفن الدوريات الساحلية تعمل كجزء من فرقة عمل دولية تسمى فرقة العمل المشتركة (CTF) 150، والتي زادت من دورياتها الإقليمية لتحديد موقع النشاط البحري غير القانوني وتعطيله.

وفرقة العمل المشتركة 150 هي واحدة من ثلاث فرق عمل تحت قيادة القوات البحرية المشتركة.

ويذكر أن القوات البحرية المشتركة هي أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم، إذ تضم المنظمة 34 دولة ويقع مقرها الرئيسي في البحرين مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي.