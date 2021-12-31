أمريكا.. قاض فيدرالي يرفض دعوى سعودية ضد سعد الجبري

من هو سعد الجبري الذي تدخلت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية سعودية ضده؟

ابنة سعد الجبري تكشف لـCNN ما تخطط له العائلة وترد على بيان حكومة السعودية لـ"60 دقيقة"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—رفض قاض فيدرالي أمريكي، الخميس، دعوى قضائية مقدمة من مجموعة شركات سعودية ضد المسؤول الاستخباراتي السابق في المملكة، سعد الجبري.

رفض الدعوى القضائية جاء عقب التماس من وزارة العدل الأمريكية بأن المضي قدما في هذه القضية قد يهدد الأمن القومي الأمريكي.

أليكس ماركوارت، مراسل CNN لشؤون الأمن القومي، عقب على هذا الإعلان قائلا: "سبب انخراط الولايات المتحدة والمخابرات الأمريكية ووزارة العدل في هذه القضية هو لان الدكتور سعد الجابري كان مسؤولًا استخباراتيًا قديمًا في مكافحة الإرهاب بالمملكة العربية السعودية وعمل يدا بيد مع الولايات المتحدة، ويعود الفضل له، وفقا للولايات المتحدة ومسؤولين أمريكيين سابقين، بإنقاذ مئات إن لم يكن الآلاف من الأرواح الأمريكية".

وهاجم الجبري، في مقابلة سابقة مع برنامج "60 دقيقة"، على قناة CBS الإخبارية الأمريكية، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ، مقدما الكثير من الادعاءات، ومنها اتهامه بإرسال فريق إلى كندا لمحاولة لاغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية. ونفى الجبري اتهامات المملكة له بالفساد والاختلاس.

وعلق الأمير السعودي سطان بن خالد آل سعود على تصريحات الجبري السابقة بالقول: "لقاء الهارب من العدالة سعد الجبري كان مجرد أحاديث كاذبة بهدف إثارة الرأي العام الغربي الذي سيجد من هذه المادة وسيلة لبث أحقادهم على السعودية وللتهرب من قضايا الخيانة والفساد وغسيل الأموال المثبتة عليه"، حسب قوله.