دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، أن قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري أصبح "قدوة ونموذجا لشباب المنطقة"، وذكر أن "حركة المقاومة أصبحت أكثر نشاطا ببركة دماء سليماني"، الذي قُتل بغارة أمريكية عبر طائرة مسيرة في محيط مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون ثاني من عام 2020، برفقة نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس.

وقال خامنئي خلال استقباله عائلة سليماني ولجنة إحياء الذكرى الثانية لمقتله، إن "استشهاد سليماني يمثل حادثا وطنيا ودوليا وأنه أصبح قدوة ونموذجا لشباب المنطقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف أن "حركة المقاومة باتت اليوم أكثر نشاطا ببركة دماء سليماني"، وتابع بالقول إن إحیاء الذكرى السنوية له في كافة أنحاء إيران يظهر أن "الشعب الإيراني يكرمه".

وقال المرشد الإيراني إن قاسم سليماني "كان يتميز بالشجاعة في جميع نشاطاته وكان يمتلك معلومات دقيقة عن العدو وإمكانياته وكان يدخل الميدان ليتصدى للعدو باقتدار وتدبير ليحقق إنجازات تثير الدهشة".

واعتبر أنه "تحول إلى رمز يجسد روح الأمل والثقة بالذات والشجاعة والصمود و الانتصار وكما يقول البعض أن الشهيد سليماني بات يهدد أعدائه أكثر من الفريق سليماني".

وأضاف: "الأعداء كانوا يتصورون أن استشهاد سليماني وأبومهدي ورفاقهم يعني نهاية كل شيء إلا أنه ببركة دماء سليماني فإن الأمريكيين هربوا من أفغانستان کما اضطروا أن يتظاهروا بالخروج من العراق ويتحدثون عن دور استشاري فيه وعلى الأخوة العراقيين متابعة الأمر بذكاء".

وتابع بالقول: "محور المقاومة يتقدم باستمرار في اليمن كما أصبح العدو عاجزا في سوريا وفقد أمله حيث أن حركة المقاومة أصبحت اليوم أكثر نشاطا وحيوية وتفاؤلا في المنطقة مما كانت عليه قبل عامين".