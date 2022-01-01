دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) إلى مؤتمر دولي لصنع السلام "العادل والشامل"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الفلسطينيين لن يقبلوا ببقاء "الاحتلال للأبد".

ووجه أبومازن حديثه للإسرائيليين وقادتهم، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ57 لانطلاقة حركة فتح، قائلا: "لن نقبل ببقاء احتلالكم، ومستوطناتكم على أرضنا، مهما كانت التضحيات، ولقدْ نفد صبرنا على هذا الواقع المرير، الذي يعيشُه شعبُنا منذ قرابة ثمانية عقود".

وأضاف أبومازن: "كما وأننا لن نقبل بممارساتكم الممنهجة لتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والاعتداء على حرمة مقدساتنا فيها ولا سيما في المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتابع بالقول: "في الوقت نفسه، فإننا نمد أيدينا لصنع السلام العادل والشامل وفي إطار مؤتمر دولي يُعقد وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبرعاية الرباعية الدولية بهدف إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني، قال أبومازن: "سنواصل جهودنا وعملنا لتوحيد أرضنا وشعبنا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة من القوى الملتزمة بالشرعية الوطنية والدولية؛ كما وسنستمر في مواصلة العمل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمضي قدما في بناء مؤسساتنا على أساس سيادة القانون، والعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتمكين المرأة والشباب".