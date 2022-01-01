تداول فيديو لسعودي يعتدي على نساء في تبوك.. والشرطة تعلن القبض عليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة السعودية القبض على مواطن اعتدى على نساء بالضرب في أحد شوارع تبوك، بعد تداول مقطع فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك إن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، أسفرت عن القبض على مواطن اعتدى بالضرب على نساء في أحد الأماكن العامة"،

شاهد بالفيديو : القبض على مواطن بتبوك اعتدى بالضرب على نساء في احد الاماكن العامة بمدينة تبوك ، وتم ايقافه واتخذت بحقه الاجراءات النظامية الاولية واحالته الى النيابة العامة #تبوك https://t.co/SlFVx7DJe5

وأضاف المتحدث: "تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة"، وفقا لما نقله حساب الأمن العام السعودي على تويتر.

وكانت واقعة مماثلة قد حدثت في تبوك في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما أعلنت الشرطة أيضا "تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بمدينة تبوك والقبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة".