تونس: طرح منصة استفتاء إلكتروني لتلقي مقترحات على إصلاحات قيس سعيد

تعالوا نفكر.. قراءات لقرارات قيس سعيد التي غيرت الكثير في المشهد السياسي في تونس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت تونس إطلاق منصة إلكترونية لتلقي مقترحات على إصلاحات على تعديلات يريد الرئيس قيس سعيد إدخالها على الدستور، وسط حالة جمود سياسي نتيجة قراراته في يوليو/ تموز الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن "الاستشارة الشعبية" الإلكترونية انطلقت يوم السبت، وتستمر على مدى أسبوعين اثنين بدور الشباب بكافة الولايات كفترة أولى للاختبار.

في حين ستكون المنصة الإلكترونية متاحة فعليًا للجميع في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري حتى 20 مارس/ أذار المقبل.

وقال وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي، نزار ناجي، الأربعاء الماضي، إن المنصّة تتضمن 6 محاور تتعلق بالشأن "الانتخابي والسياسي" و "الاقتصادي والمالي" و"التنمية والانتقال الرقمي" و"الاجتماعي" و"التعليمي والثقافي" و"الصحة"، حسب وكالة الأنباء التونسية.

كان الرئيس التونسي أعلن الشهر الماضي تنظيم استفتاء إلكتروني لمعرفة آراء ومقترحات المشاركين فيه. ويتبع هذه الخطوة تنظيم استفتاء حول الإصلاحات الدستورية والقانونية والقانون الانتخابي في 25 يوليو/ تموز، ثم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي أقال قيس سعيد حكومة هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان، الذي كان يرأسه زعيم حزب حركة النهضة الإسلامي، راشد الغنوشي. بجانب إصداره سلسلة قرارات أعطته المزيد من الصلاحيات.

ومنذ ذلك الحين تشهد تونس حالة من الاستقطاب والجمود السياسي، وسط تظاهرات مؤيدة ومعارضة لقرارات سعيد.