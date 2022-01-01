محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليمن: حريصون على مواصلة دعمنا لليمنيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ، حرص بلاده على مواصلة دعمها ومساندتها كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في ترسيخ أمن اليمن واستقراره.

وجدد الشيخ محمد بن زايد التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته إلى التنمية والأمن والسلام، خلال استقباله رئيس وزراء اليمن معين عبدالملك، الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وبحث محمد بن زايد ورئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر "العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين" إضافة إلى تطورات الأوضاع خاصة الإنسانية والمستجدات على الساحة اليمنية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

وثمن رئيس الوزراء اليمني "الجهود التي تبذلها دولة الإمارات ودعمها الأخوي لليمن وشعبه على مختلف الصعد التنموية والإنسانية"، مشيدا بدور الإمارات في تأهيل وتأسيس المرافق الحيوية وتطوير البنى التحتية في اليمن.

كما أشاد بجهود تحالف "دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية و"دوره المحوري في نصرة الشعب اليمني على مختلف المستويات".