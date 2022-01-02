نشر الأحد ، 02 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر اللواء يحيى رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني القائد العام للقوات المسلحة علي خامنئي من وصفهم بـ"أعداء إيران" من أن بلاده قادرة على تسوية مصالحهم بالأرض "في غضون 48 ساعة".

وقال صفوي إن "القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي خطوة خاطئة قد تصدر عن الأعداء بالشكل الذي يسوى مصالح العدو مع الأرض في غضون 48 ساعة فقط"، وذلك في تصريحات أمام طلاب "جامعة الدفاع الوطني العليا" التابعة لسلاح البحرية، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ووجه صفوي تحية إلى قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي قُتل بغارة أمريكية عبر طائرة مسيرة في محيط مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون ثاني من عام 2020، برفقة نائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس.

وأشار صفوي إلى ما وصفه بـ"الدور الاستراتيجي" للبحرية الإيرانية، وقال إن أمريكا "أطلقت تهديدات كبيرة بهدف إفشال مهمة القطع البحرية 75 لكنها واصلت طريقها على مدى 150 يوما من دون أن ترسو في مياه أي دولة، وبلغت مقصدها وسط ترحيب الروس".

وأضاف أن "نجاح القوة البحرية الإيرانية في إنجاز هذه المهمة، مؤشر على أن إيران تحولت اليوم إلى قوة إقليمية عظمى".

وأشار إلى مرافقة السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية وتأمينها بواسطة القطع البحرية والمدمرات التابعة لسلاح البحرية الإيرانية في المياه الدولية الحرة والبحر الأحمر.