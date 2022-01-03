الأولى منذ مقتل خاشقجي.. أردوغان يكشف موعد زيارته إلى السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أنه سوف يزور المملكة العربية السعودية في فبراير/ شباط المقبل، وذلك بعد كلمة له في إسطنبول للإعلان عن حجم الصادرات التركية في عام 2021، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية.

ورد أردوغان، على سؤال عن حل مشكلات تصدير المنتجات التركية للسعودية خلال مغادرته للفعالية، قائلا: "إنه ينتظرني في فبراير، لقد وعدني، وسوف أقوم بزيارة السعودية في فبراير".

وإذا جرت الزيارة في فبراير المقبل كما صرح أردوغان، فإنها ستكون أول زيارة للرئيس التركي منذ تدهور العلاقات بين البلدين إثر مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018. وكانت آخر زيارة يقوم بها أردوغان إلى السعودية في عام 2017.

وفي كلمته عن حجم الصادرات التركية، قال أردوغان إن "إجمالي صادراتنا عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9% مقارنة بالعام السابق له وبلغ 225 مليارا و368 مليون دولار، وهذا رقم قياسي".

وأضاف أن حجم التجارة الخارجية لتركيا "زاد من 87.6 مليار دولار فقط عام 2002، إلى 496.7 مليار دولار في 2021"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وتابع أردوغان بالقول إن تركيا تهدف لرفع قيمة صادراتها إلى 250 مليار دولار خلال 2022، وذكر أن "عدد الدول التي تتعامل معها تجاريا بالليرة التركية يزداد يومًا بعد يوم".