"ما يعرف لكم غير محمد بن سلمان".. تداول فيديو تعليق امرأة على سيول "بشارع في الكويت"

الشرق الأوسط
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صورة لنفق غمر بمياه الأمطار في الكويت
صورة لنفق غمر بمياه الأمطار في الكويت Credit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتعليق امرأة على سيل في أحد الشوارع الكويتية على حد تعبيرها، الأمر الذي أثار تفاعلا وتعليقات.

ونشرت صفحة أخبار السعودية التي يتابعها نحو 15 مليونا، مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من مكان التقاطه، قبل تداوله من قبل نشطاء.

وتقول المرأة في مقطع الفيديو المتداول: "غرقت الكويت بشوية مطر، والله ما يعرف لكم غير محمد بن سلمان هو الي يشيل الفساد الي عندنا.. شوفوا بذمتكم هذا شارع؟ إلى آخر السكة.."

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد نشرت تحذيرات عبر صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "نظراً لموجة الامطار التي تشهدها البلاد.. إغلاق بعض الطرق الرئيسية والفرعية مؤقتاً".

وفي تغريدة منفصلة طلبت الداخلية الكويتية من مواطنيها والمقيمين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وذلك بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد.

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