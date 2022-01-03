دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتعليق امرأة على سيل في أحد الشوارع الكويتية على حد تعبيرها، الأمر الذي أثار تفاعلا وتعليقات.

بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها الكويت..سيدة كويتية: "الفساد في الكويت مايعرف له إلا محمد بن سلمان، هو اللي يشيل الفساد من عندنا". - https://t.co/i33FkFiiIl

ونشرت صفحة أخبار السعودية التي يتابعها نحو 15 مليونا، مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من مكان التقاطه، قبل تداوله من قبل نشطاء.

أصبح اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علامة فارقة في التاريخ ، كل شعوب الدنيا تتمنى ما وهبه الله لنا فالحمدلله من قبل ومن بعد ، إن رأيت من يهاجم سموه فأعلم أنه واحد من ثلاثة إما فاسد أو خائن أو خبيث . https://t.co/Dgw7u6LNOE

وتقول المرأة في مقطع الفيديو المتداول: "غرقت الكويت بشوية مطر، والله ما يعرف لكم غير محمد بن سلمان هو الي يشيل الفساد الي عندنا.. شوفوا بذمتكم هذا شارع؟ إلى آخر السكة.."

الأمير #محمد_بن_سلمان أصبح (أيقونة) عالمية لمكافحة الفساد .. خلق نمطاً جديداً في ملاحقة الفاسدين ، وتنظيف السلالم من الأعلى . ماسبق؛ حقيقة لا يمكن انكارها . https://t.co/a8yoMwzp4D

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد نشرت تحذيرات عبر صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "نظراً لموجة الامطار التي تشهدها البلاد.. إغلاق بعض الطرق الرئيسية والفرعية مؤقتاً".

الفيديو يشرح راي البسطاء الذي يسمى الاغلبية الصامته #الأمير_محمد_بن_سلمان أصبح أيقونة لجميع العرب البسطاء رغم كل الهجوم الممنهج و الهجمة الشرسة التي كلما ازدادت كلما أصبح سموه أقوى بالحق و بالعزة و بالنصر 🇸🇦⚔️🇸🇦 https://t.co/pMqHzmuLjC

وفي تغريدة منفصلة طلبت الداخلية الكويتية من مواطنيها والمقيمين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وذلك بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد.