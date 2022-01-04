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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، الاثنين، مقطع فيديو للسفينة التي تحمل العلم الإماراتي "روابي" والمعدات التي كانت على متنها.

بالله عليكم هذه اسمها قوة عسكرية...🤣🤣 واضح جدا انها مستوصف ميداني. لكن عند الحوثي هذا يعتبر مكسب ..اذا استعملها سوف تقصف على رأس مستخدمها.🤣 https://t.co/b8PrcXHSOV

وعلق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي بتغريدة على صفحته المعرفة بتويتر ناشرا صورة من المعدات على متنم السفينة، قائلا: " بالله عليكم هذه اسمها قوة عسكرية.. واضح جدا انها مستوصف ميداني.. لكن عند الحوثي هذا يعتبر مكسب.. إذا استعملها سوف تقصف على رأس مستخدمها".

وفي تغريدات منفصلة قال خلفان: "مصادر يمنية...عبد الملك الحوثي.. مصاب جراء حادث تعرض له مع سفير ايران لدى المليشيات الحوثية.. هل نعى الحوثي السفير الايراني لدى مليشياته.. لا.. هل عمل مأتما.. لا.. هل خرج للإعلام ينعي صاحبه.. لا؟ ليش؟.. هل يستطيع حوثي واحد أن يكذب...ويخرج لنا الحوثي حيا يرزق..؟"

وكان العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف "دعم الشرعية" التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن، قد قال إن "سفينة الشحن ذات النداء "روابي" وتحمل علم دولة الإمارات كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة".