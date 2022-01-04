دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، الثلاثاء، على الهجوم الذي شنه الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصرالله على المملكة العربية السعودية.

وقال الحريري، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر موجها حديثه لنصرالله، إن "إصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضربٌ متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح أبنائه".

وأضاف: "السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين أهلها منذ عشرات السنين. السعودية ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم فرص العمل ومقومات العيش الكريم".

وتابع بالقول: "من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة إيران وامتداداتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان".

واختتم الحريري تغريداته قائلا: "أعلم أنك لن تتراجع عن أساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم أن التاريخ لن يرحم حزبا يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح أهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة".