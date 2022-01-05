مصرع شخص وإصابة 8 في حادث تصادم مروع في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، الأربعاء، في حادث تصادم مروع بين 10 سيارات على طريق حيوي شرق العاصمة المصرية، القاهرة.

وحسب بوابة صحيفة "الأهرام" الحكومية، وقع الحادث على الطريق الدائري الأوسطي القادم من منطقة التجمع الخامس (شمال شرق القاهرة) في اتجاه الفيوم بالقرب من نفق طريق الأوتوستراد.

"كشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع بين 8 سيارات ملاكي، وسيارتي نقل اشتعلت بها النيران"، وفقا لـ"الأهرام".

وراح ضحية الحادث شخص، إضافة إلى إصابة 8 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم "التحفظ على السائق المتسبب في حادث".

وأسفر الحادث عن تحطم عدد من السيارات واشتعال النيران في بعضها، حسبما أظهرت لقطات مصورة جرى تناقلها عبر الشبكات الاجتماعية.

وبيّنت خدمة خرائط غوغل لتتبع الحركة المرورية في القاهرة، أن هناك إغلاقات في عدد من الطرق وأزمة مرورية خانقة في بعض المناطق بالمدينة.

في حين نقلت "الأهرام" عن الإدارة العامة للمرور قولها إنه تم "إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد رفع آثار حادث طريق الدائري الأوسطي عن نهر الطريق".