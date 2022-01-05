نائب حسن نصرالله: محور المقاومة لا يعني العمل لمصلحة ايران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال نعيم قاسم، نائب الأمير العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إن إيران "لم تطلب شيئا على مر التاريخ فهي أعطت ولم تأخذ"، على حد تعبيره، وذلك بعد يوم على خطاب نصرالله الذي أثار تفاعلا بعد مهاجمته السعودية بذكرى مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ونقلت قناة المنار التابعة لحزب الله على لسان قاسم قوله: "لن يقف أمام المقاومة جغرافيا ولا وقائع دولية ولا قوانين مفروضة من المستكبرين، فعندما يكون القلب فلسطين فلا جغرافيا تمنع للوصول الى القلب لكل شعوب المقاومة".

وأضاف: "مسار المقاومة هو مسار ثبّته الامام الخميني الذي انطلق الى المستضعفين في العالم وركز على بوابة فلسطين، وتابع المسار الامام الخامنئي الذي أكد على ضرورة المحافظة على هذا الخط".

وتابع قاسم: "نعتز بالانتساب الى محور المقاومة ونجاهر بأننا جزء لا يتجزأ منه، وهو لا يعني العمل لمصلحة إيران، فإيران لم تطلب شيئا على مر التاريخ فهي أعطت ولم تأخذ، فالمطلوب من المحور هو التعاون والدعم والعطاء من كل أركانه الى كل شعوب المنطقة، وايران وقفت الى جانب المقاومين للتقوي على الاعتداء".

ولفت قاسم إلى أنه "يحق لنا ان نكون في تحالف المقاومين لمواجهة الظلم، ومن حق قوى المقاومة واصحاب الارض التعاون ضد قوى الشر التي تنعتنا بالإرهاب من أمريكا واسرائيل وبعض العرب، فهؤلاء يمثلون القتل الجماعي والاجدر ان يدافعوا عن أنفسهم".